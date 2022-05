Luego de que se diera a conocer que Reino Unido estaba preparando una solicitud formal a Estados Unidos (EU) de extradición para el actor Kevin Spacey, acusado de agresión sexual, en caso de que no accediera a viajar voluntariamente para someterse a juicio, el actor informó que se presentará voluntariamente ante la justicia británica.

«Aunque me decepciona la decisión de la Fiscalía de presentar cargos, me presentaré voluntariamente en Reino Unido tan pronto como pueda y me defenderé. Tengo confianza en que demostraré mi inocencia», dijo en un comunicado.

El jueves pasado, la Fiscalía británica autorizó la presentación de cuatro cargos por agresión sexual contra tres hombres entre 2005 y 2013, en Londres y Gloucestershire.

De acuerdo con la Fiscalía británica, los delitos fueron cometidos en Reino Unido, cuando el actor residió en Londres al ocupar el puesto de director artístico del teatro The Old Vic.