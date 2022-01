La cantante e influencer Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, habló sobre su reciente arresto en Estados Unidos (EU). Fue al salir del centro de detención, que contó lo que pasó y mostró algunas lesiones.

Ayer, se dio a conocer la noticia sobre su detención, junto con algunas imágenes. De acuerdo a esa primera información, la joven fue detenida en Miami, por alteración del orden público y resistirse al arresto.





De acuerdo con Frida Sofía todo se debió a que tuvo un problema con la mánager de un restaurante. «No pasó nada… La verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia (restaurante) no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron», aseguró.

«Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joia y dijeron que era porque yo me había robado un agua», agregó.

Sobre si su familia estuvo al pendiente, dijo: «¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean (…) la fama y el glamour no es 24/7».

Aquí las declaraciones captadas por medios locales:

En abril del año pasado, la también influencer acusó a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores. Así, inició una disputa legal y mediática con su madre y su abuelo, quienes han negado la veracidad de sus dichos. Más tarde, en septiembre, trascendió la noticia del fallecimiento de su hermana Natasha Moctezuma.