Luego de darse a conocer que la cantante Alejandra Guzmán fue hospitalizada, tras una caída, durante gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, dio sus primeras declaraciones. «Hola a todos mis amigos, gracias por preocuparse por mí y mandarme tantas bendiciones realmente esto bien lo qué pasó fue que se me dislocó mi cadera, tengo dos prótesis»; dijo.

Agregó que «a veces puedes pasar, nunca me había pasado, pero en el Keneddy Center me pasó, quiero que se dejen de preocupar, que sepan que estoy bien (…) No hay fractura, gracias», dijo al Telediario.

Por su parte, la Hispanic Heritage Foundation dijo esperar «poder invitar a, Alejandra Guzmán, a la gala del 2023, para que termine su actuación».

Guzmán fue hospitalizada de urgencia ayer, luego de sufrir una fuerte caída durante su presentación, cuando estaba interpretando “Mala Hierba” como segunda canción.