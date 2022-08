Al cierre de este pasado martes nueva información sobre el caso de Fred Savage salió a la luz, escandalizando y disgustando al público, pues a menos de dos meses de que Savage fuera despedido de su puesto como productor y director del reboot de “Los años maravillosos”, serie que él mismo protagonizó en la década de los 88, ahora se explican los detalles de su despido.

En ese sentido, de acuerdo con informes oficiales del sitio “The Hollywood Reporter”, la razón que llevó a la cadena de televisión ABC a deslindarse por completo del actor, serían las constantes quejas recibidas en su contra por cometer presunto acoso verbal y agresión sexual a al menos seis mujeres de su equipo de trabajo.

Según las mismas declaraciones, las denunciantes implicadas, quienes prefirieron mantenerse anónimas ante el ojo público, pidieron hablar con uno de los ejecutivos, a quien revelaron que el actor de 46 años tenía un comportamiento indebido en el set, el cual constantemente las hacía sentir incómodas. Aunque de acuerdo con sus palabras, solía mostrarse simpático ante otras personas, mientras que en privado tenía un comportamiento agresivo.

A todo esto, el actor emitió un comunicado en el que declara que todas las acusaciones presentadas en su contra son totalmente falsas y que lamenta no poder crear un ambiente de solidaridad y compañerismo sano, algo que él siempre ha tratado de mantener en un trabajo.

“Desde que tenía 6 años me he esforzado por contribuir a un ambiente de trabajo inclusivo, seguro y solidario. Es devastador saber que hay compañeros que sienten que no he alcanzado estos objetivos. Se informan algunos incidentes que absolutamente no ocurrieron ni podrían haber ocurrido», explicó.