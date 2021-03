El conductor Yordi Rosado reveló, en entrevista con Carlos Alazraki, que en una ocasión tuvo que esconderse de un famoso actor, pues llegó a una entrevista en estado inconveniente.



Rosado detalló, sin dar nombres, la mala experiencia que se llevó al intentar entrevistar al famoso actor, pues llegó ‘drogado’.



«Me da mucha pena decirlo. No puedo decir el nombre porque se me hace muy mala onda con él, pero hace poco entrevisté a una persona que llegó literal drogadísimo, pero hasta atrás, alucinando, y empezó a hablar y hablar pero al igual que tu no podía hacerle una sola pregunta», dijo.



Y agregó que luego de hacerle una pregunta «no dejó de hablar en una hora seguida, no hacía una sola pausa, no respiraba, empezó a alucinar, hablaba de cosas rarísimas».

Detalló que la entrevista fue en su casa, por lo que «no lo podía sacar de mi casa, me tuve que ir a meter a mi vestidor, marcarle a mi productor para pedir que lo sacaran».



La entrevista jamás salió al aire, pues, de acuerdo con Rosado, el sujeto dijo cosas muy fuertes «sexuales, políticas».