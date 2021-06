Esta miércoles, el abogado Alonso Beceiro, quien representaba a Ginny Hoffman y empezó el proceso legal en contra de Héctor Parra, dio a conocer que dejó el caso debido a que la actriz quería que todo saliera a su favor a cualquier costo.



«Los asuntos los manejo conforme a estricto derecho y cuando empiezan a haber cosas que resultan raras o extrañas con la finalidad de obtener un resultado que resulte amañado no me presto a ese tipo de porquerías», dijo Beceiro, en entrevista para Gustavo Adolfo Infante.



«Ellas querían conseguir las cosas a cualquier forma, decidieron acudir a otros profesionistas, decidieron involucrar en esto a personas del poder legislativo, a un diputado que no tiene nada que ver e influye en los resultados. Cualquier abogado sabe que no tiene nada que hacer un diputado yendo a presentar denuncias, acompañar a una de las partes sea víctima o el inculpado porque eso rompe el equilibrio procesal», agregó.



Además, dijo que «hay muchas cuestiones muy extrañas en este expediente, me sorprende mucho que el diputado diga que él acompañó personalmente a Ginny y a su hija a presentar la denuncia cuando meses antes en mi despacho ya había presentado la demanda, eso me permite suponer que a lo mejor iniciaron otra denuncia nueva con los mimos hechos ocultando lo que estaba en la otra para acomodarla a su forma».

Por otro lado, Daniela Parra, hija mayor del actor, defendió a su padre y aseguró que las acusaciones de su hermana son falsas.



«Yo sé que mi papá es inocente, por eso es que me duele. ¿Por qué mi papá tiene que estar pasando esto? Cuando mi papá es el mejor papá, no sólo para mí sino para Alexa también y que Alexa venga y le tiren todo esto que le está tirando», dijo.

Previamente, Daniela compartió un mensaje en su redes sociales sobre el arresto de su padre.