Winnie the Pooh tendrá una adaptación de terror en la pantalla grande bajo el nombre de Winnie the Pooh: Blood and Honey, información que ha sorprendido con su anuncio.

Hasta el momento, la sangrienta película se basará en dos asesinos portando máscaras del famoso personaje y la producción está a cargo Jagged Edge Productions, responsables de películas como Dinosaur Hotel y La Masacre del Conejo de Pascua.

La adaptación de terror no tendría nada que ver con el personaje que conocemos gracias a Walt Disney.

Las imágenes que se han liberado muestran que será una película de tipo thriller y terror, donde un grupo de mujeres recibirán la violenta visita de dos asesinos con máscaras del osito.