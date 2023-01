Niurka sostuvo un sonado enfrentamiento con Maryfer Centeno, luego de que hace meses analizara a la vedette. Así, la pelea se dio este lunes, al acudir a un programa junto a ella.

Aunque el momento intentaba lograr la paz, Niurka minimizó la profesión de Maryfer Centeno y entre gritos e insultos, se dio la convivencia.

«Tú a mí no me vas a psicoanalizar porque a mi me vale madres lo que tú opinas. Porque además me vale madre. Esa mamada de que adivinas el cuerpo. Escuincla culicagá, qué edad tiene esta escuincla que todavía le Falta mucha vida para analizar. Todavía te hace falta muchas cog… muchas vividas, muchas caídas, te hace falta mucha vida para estar hablando estas mierdas», dijo.

La conversación subió de todo hasta el punto en que Niurka dijo: «Ay, estúpida». Ante ello, Centeno respondió: «Deja de decirme estúpida», luego le pidió respeto en su programa e incluso le pidió irse del foro.