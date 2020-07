Un integrante menos conocido de una de las familias de la realeza del rock ‘n’ roll, Benjamin Keough, nieto del fallecido Elvis Presley y el único varón de la hija de «El Rey», Lisa Marie Presley, murió a los 27 años, dijo su portavoz.



No había noticias inmediatas de las autoridades sobre las circunstancias o el momento de la muerte de Keough. La oficina forense del condado de Los Ángeles confirmó el fallecimiento de un individuo con su nombre y edad que estaba bajo investigación.



Citando fuentes policiales no identificadas, la página web de noticias de celebridades TMZ dijo que Keough se había suicidado el domingo en Calabasas, California, una comunidad ubicada al noroeste de Los Ángeles. Esa información no pudo ser confirmada de manera independiente.

Keough era el menor de los dos hijos que Lisa Marie Presley tuvo con su primer marido, el músico Danny Keough, antes de su divorcio en 1994. La otra es la actriz Riley Keough, de 31 años.



Presley, de 52 años, cantante y compositora, también tiene gemelas de 11 años con su cuarto marido, el músico y productor Michael Lockwood, con quien se casó en 2006 después de dos breves matrimonios, con la estrella pop Michael Jackson y el actor Nicolas Cage.



Ella es la única hija del pionero del rock Presley por su matrimonio con la actriz Priscilla Presley.



El único hijo de Lisa Marie Presley, quien mantuvo un perfil público bajo, tenía un extraño parecido a su abuelo, ampliamente aclamado como el «Rey del Rock ‘n’ Roll», quien murió en 1977.

«Está completamente desconsolada, inconsolable y más que devastada, pero trata de mantenerse fuerte para sus gemelas de 11 años y su hija mayor Riley», dijo el domingo Roger Widynowksi, portavoz del representante de Lisa Marie Presley en un comunicado.



«Adoraba a ese chico. Era el amor de su vida», agregó.



La cercana relación con su hijo, cuyo segundo nombre era Storm, inspiró la canción principal que dio título a su tercer álbum «Storm & Grace», lanzado en 2012, según reportes.





