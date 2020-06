Este miércoles, el tenor mexicano Fernando de la Mora, con su espléndida voz y gran sentido del humor, es el invitado de lujo para Fernanda Talks Home.

Con una discografía de más de 30 producciones, el cantante cuenta con una trayectoria que este año alcanzará las cuatro décadas, en las que que ha logrado abarcar un extenso repertorio entre ópera, música clásica, canciones populares mexicanas y latinoamericanas.

Para esta ocasión, de la Mora no solo compartió su gran calidad vocal, sino que, en compañía de Fernanda Familiar, dejó al descubierto su inigualable carisma. Así, habló sobre cómo la está pasando esta cuarentena y reto particular que le ha representado no cantar por tanto tiempo desde que comenzó su carrera, los hábitos y las rutinas que sigue para vocalizar, los talentos ocultos que ha descubierto, y el proyecto que tiene en puerta.

¡No te lo puedo perder!



Fernanda Talks Home – Fernando de la Mora