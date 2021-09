La actriz mexicana Eiza González apareció en el Festival de Cine de Venecia 2021 y compartió imágenes en las que tiene como acompañante de las también actrices Demi Moore y Kate Hudson.





González lució un espectacular vestido negro de corte largo hasta los tobillos, con detalles blancos al frente. La actriz compartió una fotografía donde posaba sola en una cena y etiquetó a Bulgari.

«Women in film gala. Thank you Venezia», escribió la mexicana acompañando las fotografía del evento.