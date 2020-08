El actor Sergio Corona, entrañable amigo de Manuel ‘Loco’ Valdés, despidió al querido comediante. «Ha sido muy triste esta noticia», dijo en entrevista para Venga la Alegría.

Corona contó que fue hace tres semanas que tuvo la oportunidad de conversar, por última vez con el Loco Valdés, por teléfono. Y aceptó que lo escuchó muy débil.



«Casi no se oía, casi no hablamos mucho sino muy breve el saludo. Risas y el cariño con el que siempre nos tratamos, por la relación que tuvimos de compañeros en el ambiente artístico, deportivo y personal», detalló.



Durante años, Valdés, americanista de corazón; y Corona, Chiva de hueso colorado, protagonizaron atrevidas apuestas en torno al clásico: América vs Chivas, sin importar la fase o instancia. Así, sumaron 42 años pactando, siendo en 2018 la última, cuando Corona decidió puso punto final a la tradición amistosa debido a lo delicado de salud que se encontraba su amigo, tras una de sus intervenciones quirúrgicas causadas por el cáncer que padeció.

Corona aseguró que mantuvieron la relación tanto como la salud se los permitía. «Lo recuerdo con toda el alma, con mucho agradecimiento, de su atención conmigo, de la simpatía, de lo que me hizo vivir, lo que disfrutamos. Gracias por haberte conocido», declaró.



Mira aquí el emotivo momento:

Y para recordar su hermosa amistad, aquí una aparición, en 2018, donde ambos comentan sobre su relación cercana: