Luego de que un juez federal ordenó a Televisa la suspensión de la bioserie del cantante Vicente Fernández, titulada El Último Rey y basada en una biografía no autorizada, la viuda del artista, Ma. Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita, lanzó un comunicado.

«Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita estos no tienen llenadera'», se lee en el texto.

«Vicente, que siempre fue francote, quiso contar su vida para compartirla con su público. Lo hizo firmando un contrato con Caracol para que se transmita en Netflix, porque le dieron esa confianza, que no le tuvo a Televisa», agrega.

Se sabe que el actor encargado de darle vida sería Pablo Montero y que el estreno de la serie estaba programado para el 14 de marzo. De acuerdo con la familia de Vicente Fernández, Televisa incurrió en violaciones a relaciones extracontractuales.

«Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en los oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia», dice también el comunicado.

«Ni yo ni mis hijos queremos ni un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad», asegura Abarca Villaseñor.

