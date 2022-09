El modelo y presentador de televisión Cristian de la Fuente hizo estallar las redes en escándalo, tras darse a conocer un video, donde besa a una fan, inmortalizando así el momento exacto en donde le es infiel a su esposa y madre de su hija de 17 años, Angélica Castro.

Hace no mucho, la hija de ambos modelos sufrió una herida de bala, durante un intento de asalto, cuando la familia se encontraba en su residencia en Chile. La familia logró sobrevivir a la tragedia en unión.

Sin embargo, con las recientes imágenes que salieron a la luz sobre la infidelidad de Cristian de la Fuente y el unfollow aplicado a todas sus redes sociales por parte de su esposa, diversos medios aseguran que podría haber una pronta separación en el matrimonio que ya llevaba 20 años.

Por su parte, Cristian de la Fuente no negó los hechos grabados en video y procedió a disculparse. «Fue un error de borracho y tonto, estaba con unos amigos y una mujer me besó, pero no la detuve», declaró.

«Siento vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad», agregó.