Willie Colón ha sido blanco de diversas críticas en redes sociales debido a sus opiniones y ‘chistes’ en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Luego de confirmarse la victoria de Joe Biden como presidente electo, el salsero publicó una imagen con un polémico texto en el que se lee: «Como director de esta organización, me he resignado al hecho de que Joe Biden es nuestro presidente y que nuestros impuestos y tarifas gubernamentales aumentarán de manera grande (…) Dado que no podemos aumentar los precios en este momento debido al lamentable estado de la economía, tendremos que despedir a 60 de nuestros empleados»

El mensaje compartido continúa diciendo que los trabajadores que apoyaron a Biden son los que saldrán de la compañía.



«Caminé a través de nuestros estacionamientos y encontré 60 calcomanías de ‘Biden/Harris’ y decidí que estas serán las personas que dejaré ir», continúa diciendo el mensaje, que aunque se trata de una imagen que ha circulado en redes sociales, por lo que no se trataría de una comunicación oficial sino de una especie de broma, le ha valido fuertes críticas al cantante.