Billie Eilish critica a revista por enfatizar sus preferencias sexuales

La cantante Billie Eilish ha expresado su molestia con la revista «Variety» por destacar sus preferencias sexuales en una entrevista reciente. Eilish, de 21 años, fue galardonada por la revista y durante la entrevista habló sobre su admiración, atracción e intimidación hacia las mujeres.

«Nunca he sentido realmente que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las quiero mucho. Me encantan como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad. Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me siento intimidado por ellas, por su belleza y su presencia», expresó Eilish.

Durante el evento organizado por «Variety», Eilish abordó lo publicado por la revista, restándole importancia y negando que sus palabras significaran una «salida del clóset». La cantante afirmó que nunca ha creído en el concepto de «salir del clóset».

«No lo dije antes, pero en cierto modo pensé… ‘¿No era obvio?’ No me di cuenta de que la gente no lo sabía, porque simplemente no creo en el acto de ‘salir del closet’”, expresó Eilish. “Me pregunto por qué no podemos simplemente existir sin andar aclarando cosas. Llevo mucho tiempo haciendo música y nunca hablé del tema. Ups»

Eilish reiteró su molestia con una publicación en su cuenta de Instagram, en la que pidió que la dejaran en paz. La publicación incluía una serie de fotografías, una de las cuales la mostraba sentada en un retrete con su ropa interior visible y un cinturón con la imagen de dos mujeres frente a frente.

«Gracias variedad por mi premio y por salirme en una alfombra roja a las 11 am en lugar de hablar de cualquier otra cosa; qué importa me gustan los niños y las chicas déjenme en paz por favor, porque literalmente a nadie le importa ‘como fui hecha'», escribió Eilish.