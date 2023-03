¡Buenas noticias para los fans de Billie Eilish! Ocesa ha anunciado una nueva fecha para el concierto que quedó pendiente debido a las fuertes lluvias que afectaron a la Ciudad de México. La artista estadounidense se presentará este mismo jueves 30 de marzo en el Foro Sol a las 19:00 horas, con las puertas abiertas desde las 16:00 horas.

Si ya tenías tu boleto para el concierto que fue cancelado el miércoles 29 de marzo, no te preocupes, ¡podrás entrar sin problema! Además, Ocesa ha informado que aquellos que no puedan asistir a la nueva fecha podrán recibir un reembolso.

Y si tu boleto se mojó o quedó ilegible debido a las lluvias, ¡no te preocupes! Puedes contactar a Ticketmaster a través de su cuenta de Twitter (@serviciotm) o desde el botón de ayuda en tu cuenta de Ticketmaster en su sitio web o aplicación móvil para recibir atención y poder acceder al concierto.

¡Pero eso no es todo! Aunque el concierto del miércoles tuvo que ser cancelado, Billie Eilish y su hermano, Phinneas, ofrecieron un pequeño set acústico de cinco canciones como compensación a aquellos que aguantaron la lluvia en el Foro Sol. ¡Qué lindos gestos de la talentosa pareja!

No te pierdas la oportunidad de disfrutar del espectáculo de Billie Eilish en México como parte de su gira Happier Than Ever, The World Tour 2023, que también incluye una presentación en el festival Pal’ Norte en Nuevo León. ¡Nos vemos en el concierto!