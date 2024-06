Belinda reacciona a relación de Nodal y Ángela

Ayer se soltó la bomba de que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron que están en una relación amorosa, un hecho que ha generado un sinfín de reacciones y comentarios entre sus seguidores. La noticia llega apenas semanas después de que Nodal y la cantante argentina Cazzu, padres de la pequeña Inti, anunciaran su separación.

Durante su relación con Belinda, surgieron rumores de que Nodal y Ángela Aguilar tenían una conexión especial, especialmente después de colaborar en la canción «Dime cómo quieres». Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos en su momento, aunque Belinda supuestamente mostró signos de celos hacia Ángela.

La especulación sobre un romance entre Nodal y Ángela resurgió después de que Nodal y Cazzu confirmaran el fin de su relación. Los seguidores comenzaron a notar que Ángela llevaba joyas similares a las de Nodal y que ambos habían sido vistos juntos en varias ocasiones.

La primera en confirmar la relación fue Ángela Aguilar a través de la revista «¡Hola!», donde reveló que su romance con Nodal no era algo nuevo, sino una relación que habían retomado después de una pausa. Horas después, Nodal también confirmó su relación en un mensaje, explicando el contexto de su situación personal y profesional.

«Primero que nada, Julieta [Cazzu] es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona, nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible», expresó Nodal. Además, enfatizó que no hubo infidelidades en su relación con Cazzu y que su hija Inti siempre será su prioridad.

Las declaraciones de Nodal y Ángela han generado una avalancha de reacciones. Belinda, quien estuvo comprometida con Nodal antes de su relación con Cazzu, publicó y rápidamente borró un mensaje en sus redes sociales que decía: «Tarde o temprano todo cae por su propio peso». Esta publicación fue interpretada por muchos como una respuesta directa a la nueva relación de su ex pareja.

Los seguidores y críticos han cuestionado la «responsabilidad afectiva» de Nodal, destacando cómo ha transitado de una relación a otra en un corto período de tiempo, y considerando los compromisos significativos, como su compromiso matrimonial con Belinda y su reciente paternidad con Cazzu.

Christian Nodal y Ángela Aguilar están ahora en el centro de atención, no solo por su talento musical, sino por su vida personal. Los próximos meses seguramente traerán más detalles y reacciones sobre esta relación, mientras ambos artistas navegan las aguas de su vida personal y profesional bajo la mirada pública.