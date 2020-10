Hace una semana se dio a conocer el fallecimiento de Daniel Urquiza, quien fuera conocido como el Rey de las extensiones, la noticia conmocionó al mundo del espectáculo, pues habría sido resultado de un suicido. Los reportes de la policía, señalan que el cuerpo fue hallado sin vida en el baño de su departamento.



Medios especializados en la fuente de espectáculos han señalado que Urquiza habría padecido depresión por años. Además, el programa de espectáculos Chisme No Like, transmitido por YouTube, aseguró que el estilista mantenía una relación amorosa con el actor de telenovelas David Zepeda.



La información difundida en dicho canal fue respaldada pr capturas de pantalla, mensajes de WhastApp y el testimonio de una persona cercana. Así, detallaron que ambos mantenían planes de boda.



Por ello Zepeda se ha visto envuelto en la polémica los último días, pues se apunta que la relación se debía mantenerse en secreto por órdenes de él mismo.



En este contexto, el domingo 25 de octubre Zepeda publicó una imagen en su cuneta de Instagram acompañada con el mensaje: «Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones… Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo, y haciendo el mal a los demás… La paz y tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio [sic]».



Dos días antes, en otra publicación puso: «El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo».

Además, en redes sociales fue cuestionado frontalmente por una usuaria. «¿David ya supiste que se murió tu comprometido Daniel Urquiza?», escribió. A lo que el actor respondió: «Hola Estefanía, no tenía el gusto de conocerlo, lo siento mucho por él y su familia… te aconsejo que no te dejes guiar por chismes de quinta y te informes un poco más antes de verte con tal ignorancia».