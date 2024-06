Ángela Aguilar niega boda y embarazo con Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron al mundo del espectáculo con el anuncio de su relación amorosa, generando una ola de especulaciones entre sus seguidores y los medios de comunicación. Sin embargo, Ángela Aguilar, hija del renombrado cantante Pepe Aguilar, ha aclarado firmemente que no se ha casado con Nodal, desmintiendo los rumores que indicaban una boda en Italia.

En una reciente entrevista con la revista Quién, Ángela Aguilar abordó los falsos informes sobre su vida personal. «No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona«, declaró la joven cantante, enfatizando su deseo de seguir los pasos de sus padres y no apresurarse hacia el matrimonio.

Ángela también expresó que no siente la necesidad de compartir todos los aspectos de su vida privada con el público. «La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico, me hace sentir culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso, muy pocas veces me defiendo», explicó. Esta actitud refleja su compromiso de mantener una vida personal discreta, a pesar de la creciente atención mediática.

El reciente fin de la relación de Christian Nodal con Cazzu, madre de su hija, ha intensificado los rumores sobre su romance con Ángela. No obstante, la cantante se mantiene firme en su postura. «Que la gente hable y diga lo que quiera, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe«, afirmó, subrayando su desinterés por las opiniones externas.

A diferencia de sus relaciones anteriores, donde Nodal solía compartir abiertamente imágenes y detalles, como lo hizo con Belinda, esta vez ha optado por una actitud más reservada con Ángela. Ella prefiere seguir el ejemplo de su familia, manteniendo su vida privada fuera del escrutinio público. «Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre, y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo. Yo he sido muy privada porque así han vivido mis papás su vida», expresó.

Además, en una serie de fotos y videos publicados por la revista Quién, Ángela Aguilar mostró un nuevo tatuaje en su mano con las iniciales de su novio. Este gesto recuerda el tatuaje similar que Belinda se hizo durante su relación con Nodal, pero Ángela insiste en que su enfoque en la vida y el amor sigue siendo personal y auténtico.

En conclusión, mientras los rumores y especulaciones continúan rodeando la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar, ambos artistas se mantienen firmes en su decisión de vivir su amor a su manera, alejados del constante escrutinio público.