En un audio recientemente difundido, se escucha la actor Héctor Parra, quien permanece en el Reclusorio Oriente por el presunto delito de abuso sexual en contra de su hija Alexa, hablar sobre su vida en la prisión.

«En un sólo día siento coraje, frustración, tristeza, esperanza, de repente me vuelve la fuerza porque yo sé que estoy aquí adentro por una maldita injusticia», dice en el audio que fue compartido por su hija Daniela, a las cámaras de Sale el Sol.

«Todo lo dije desde el día uno y lo sigo diciendo: son mentiras, son bajezas de estas personas que se han atrevido a lo más sucio, a lo más puerco. Y yo sé que voy a salir con la frente en alto y completamente absuelto», agrega.

En la llamada que hizo a su hija Daniela, compartió que está tomando terapia para afrontar lo que está viviendo. «Estoy bajo tratamiento psiquiátrico, psicológico y periódicamente me llevan con la psicóloga para platicar. Estoy medicado y están al pendiente de muchas cosas», se le escucha decir.

El actor también sostiene que «entré aquí con un shock, con un miedo terrible que cuatro días no comí, no dormí; sin embargo, todas estas cadenas de ayuda, de estarse sumando a mi causa son los que hoy día me tienen fuerte».