Este fin de semana, vecinos de la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, denunciaron una fiesta clandestina que habría realizado Carlos Trejo, conocido como ‘cazafantasmas’, y que presuntamente había terminado en disparos.



El supuesto evento fue reportado en el inmueble ubicado en la calle de Cañitas, protagonista de su libro y sito que ha sido aprovechado para la venta de visitas y experiencias paranormales.



De acuerdo con los vecinos, al evento habrían acudido proximadamente 100 personas y presuntamente habrían lanzado varios disparos. Por lo que el evento incluso contó con la presencia de elementos de la policía, para finalmente dar por terminado el festejo hasta las 05:00 horas.



Previo a los hechos, Alfredo Adame y Trejo habían pactado llevar a cabo un ‘enfrentamiento’. Sin embargo este no sucedió.



Debido a la polémica causada, por medio de su canal de YouTube, Trejo hablo del evento social y desmintió el número de personas que acudieron y el spuesto de que hubiera armas de fuego.

Patrullas llegaron a la casa de cañitas por una reunión, derivado al cumpleaños de Carlos Trejo… pic.twitter.com/p11MtXNzvN — Raúl Gutiérrez (@OpEsMx) July 26, 2020

«De regreso de cumplir el compromiso donde este señor no llegó (Alfredo Adame) me encuentro que mi gente me había hecho una fiesta sorpresa, una reunión sorpresa, mi gente de trabajo, la gente que trabaja conmigo. Ya tenían el pastel, mandaron a hacer carnitas, inclusive vino gente de la prensa, metimos todas las motos para no incomodar e hicimos una reunión», explicó.



«Ya caída la noche nos llega un par de patrullas, me mandan a hablar, me dicen ‘Trejo, ahí está gente de la alcaldía, el comandante del sector’, salí, muy respetuosamente y yo les dije que cuál era el problema, me dicen que yo tenía una fiesta con más de 500 personas, les dije que no y los invité a adentrarse a mi casa, donde encontraron a no más de 40 personas, una bocina con el ruido no alto y todo en absoluta calma”, agregó Carlos Trejo.

Aquí el video: