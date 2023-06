Si pensabas que lo habías visto y escuchado todo, pues te equivocas. Un nuevo ritmo mezcla el género de los corridos tumbados con la religión y da como resultado algo increíble: las alabanzas bélicas.

Obama Carlos Anderson es el personaje del que todo mundo está hablando, sobre todo de su álbum ‘Alabanzas Bélicas Vol.1’, el cuál tiene canciones que seguramente ya habías escuchado como: «El Grano de Mostaza» y «Protégeme Señor», pero eso sí, en un ritmo totalmente diferente.



A pesar de que las letras son las ya conocidas desde hace muchos años por la gente creyente, algunas personas lo ven como agresivo, quizá por el tipo de melodía que las acompaña.



Y vaya que han sido un éxito, pues a solo un mes de su estreno, la canción de ‘El Grano De Mostaza’ ya ronda las 800,000 reproducciones, mientras que ‘Protégeme Señor’ ya superó los 2.2 millones de reproducciones en el mismo tiempo.



Según el creador, todo comenzó como un juego, una broma, pues fue como una respuesta a la petición que muchas mamás mexicanas hacen a sus hijos, sobre que no escuchen corridos bélicos porque hacen apología al narco y a la violencia.



«Ok, mamá, no te preocupes, no voy a escuchar música bélica, ¿pero qué tal si escuchamos alabanzas bélicas?», pensó Carlos Anderson y así, acompañado de tres de sus compañeros, grabó un video usando los instrumentos musicales clásicos en ese sub género musical de los corridos bélicos.



Por si no las has escuchado, aquí te dejamos las que te mencionamos anteriormente.



Protégeme Señor – El Obama Carlos Anderson



El Grano De MostazaSi aún estás confundido sobre qué son las ‘Alabanzas Bélicas’, checa este video: