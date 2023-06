Aprueban amparos contra leyes que criminalizan el aborto en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una jurisprudencia que establece que las mujeres tendrán derecho a promover un amparo ante artículos de códigos penales que criminalizan el aborto voluntario en nuestro país.

Esta iniciativa contempla que puedan hacer uso del amparo aunque no estén embarazadas, además de que no tendrán que especificar si desean realizar un aborto o no.

Esta jurisprudencia establece un precedente en los derechos reproductivos de las mujeres, luego de que se rechazara el proyecto del ministro Arturo Zaldívar, en el que buscaba que se declarara inconstitucional el llamado delito de aborto.