Mediante un video subido a TikTok se dio a conocer el caso de unajovenque se dedica a vender dulces en las calles de Ecuador y todo para poder subsistir al lado de su pequeña, luego de haber sido despreciada por quien supuestamente era ‘el amor de su vida’.

Luego de múltiples intercambios de mensajes y fotos, una joven decidió tomarle la palabra a su novio virtual quien le pidió que viajara de Venezuela a Ecuador para formalizar la relación y vivir juntos como pareja, ella accedió y viajó horas para poder estar cerca del novio, pero cuando el momento de la verdad llegó, las cosas no salieron como estaban planeadas, pues todo indica que el tipo ya no quiso seguir con la relación pues no le gustó cómo se veía en ´persona’ y así en ese mismo momento de conocerla la dejó en la calle, abandonada junto a su pequeñita.

«Yo conocí un muchacho por las redes sociales, por el Facebook, y siempre hablábamos…Él me pagó los pasajes y quedamos en un acuerdo que yo me iba a venir para acá con mi hija, para vivir con él…Luego recibió en el terminal y me dijo que no le gusté, que no era yo la persona que él había visto en mis fotos…Me botó y quedé en la calle», dice la joven con dulces en mano y acompañada de su hijita al joven que las grabó para apoyarlas comprando mercancía.