¡Sin llorar! El hombre «más guapo de Italia 2019», se les va de cura

Hace cuatro años, un joven de 21 años de Florencia, Italia, fue votado con tan solo 17 años, como «El hombre más guapo de Italia 2019», pero hoy trae malas noticias a las que fueron sus seguidoras.

Si bien. originalmente quería dedicarse al modelaje, ahora lo deja todo para irse de sacerdote.

«A los 21 años me encuentro en el camino de ser sacerdote, si Dios quiere… He decidido dejar el trabajo de modelo, la actuación y la danza, pero no abandonaré todas mis pasiones, simplemente las viviré de otra manera, ofreciéndose a Dios«, dijo Edoardo Santini en un mensaje posteado el sábado en sus redes sociales.

Según el joven, luego de pasar varios años estudiando artes dramáticas, baile, teatro, etc., para seguir con su carrera, pero luego de pasar unos días con unos sacerdotes, decidió dejarlo todo para seguir sus pasos.

«En los últimos años he conocido a personas maravillosas que me han dado mucho y me han permitido experimentar el arte. No abandonaré todo, porque mis pasiones son parte de mí, pero las viviré y las volveré a proponer en diferentes contextos«, dijo a medios.

