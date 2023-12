Taquero acuchilla a compañero por bajarle a la música

Un incidente violento se registró en un negocio de tacos en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, donde un taquero acuchilló a uno de sus compañeros tras una discusión por el volumen de la música.

La agresión, que tuvo lugar el pasado 1 de diciembre en la colonia Los Tuzos, fue denunciada a través de las redes sociales por familiares de la víctima. En un video captado por las cámaras de seguridad del negocio, se puede ver cómo el ataque ocurre en presencia de otros cuatro empleados del lugar.

En las imágenes, el agresor se ve amenazando a su compañero con un cuchillo antes de dirigirlo hacia el área abdominal del afectado, quien cae al suelo debido a la lesión. Posteriormente, el agresor se aleja de su víctima y le dice: “conmigo no se juega”.

El lesionado pide ayuda a sus compañeros, quienes al parecer no creían que estuviera herido. «No mames, sí me picó, güey, me picó», se le escucha decir al herido en el video. Finalmente, el taquero agresor huye del lugar.