El caso de José José, también conocido como el Príncipe de la canción, sigue dando de qué hablar. Ahora surgen fuertes revelaciones de la última asistente del cantante.



Este lunes, durante el programa Ventaneando se presentaron Marysol Sosa, hija de José José; y Laura Núñez, exasistente del presidente, en donde señalaron que Sara Sosa, hija menor del cantante, no le estaba brindando los cuidados que requería.



Los más impactante surgió en torno a los cuidados que el cantante requería para su primer quimio, cuando le llamó a la hija menor para que le hiciera una transferencia y ella se negó.



«Ella menciona que no tenía atención José, cuando la primera que le negó la atención a su padre fue ella, porque cuando nos dicen, desgraciadamente nos dan la noticia que es cáncer lo que tiene y que se tienen que iniciar ya las quimios, se le llamó inmediatamente a Sara y le dice José ‘deposítame porque me tienen que empezar a dar la primera quimio’, y ella le niega su propio dinero», comentó Nuñez.



Incluso, reveló que tuvo que poner su tarjeta de crédito para que José José no perdiera el inicio de su tratamiento.



«Se le mandaron los datos del laboratorio (a Sara) para que hiciera el depósito directo y nunca lo hizo. En ese momento que te dicen si el señor no se atiende ahorita no sabemos mañana… pues saqué mi tarjeta de crédito, yo saqué mi tarjeta y la puse, en ese momento tú no puedes estar buscando a ver qué haces, sino solucionar», agregó.

Esta es la entrevista con las tremendas declaraciones:

Además, Sosa y Núñez afirman que Sara Sosa sigue mintiendo en sus declaraciones pues su padre tuvo toda la atención necesaria en México. Así, destaparon que no quiso enviar dinero para comenzar con el tratamiento de José José contra el cáncer.