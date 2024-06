¿Sabías que el famoso corte de cabello de ‘Peso Pluma’ fue ‘un error’?

¡Paren las prensas! ¡Peso Pluma ha vuelto a los estudios de Jimmy Fallon y la rompió de nuevo!

El famoso cantante de corridos tumbados fue el invitado de honor para presentar su último éxito “La Durango”, una joyita que hizo junto con Eslabón Armado. ¡Sí amigos, este hombre no para de sorprendernos!

Peso Pluma se ha convertido en una superestrella en los Estados Unidos, no solo por sus temazos, que hasta Coachella se rindió a sus pies, sino también por su estilo único. Y si hablamos de estilo, ¡tenemos que hablar de su peinado icónico! Ese mullet que todos quieren copiar. Así que, ¿de dónde salió? Bueno, Jimmy Fallon también estaba curioso y no se quedó con la duda.

Imaginemos la escena: Jimmy Fallon, con su clásica sonrisa, le pregunta a Peso Pluma: “La gente entra a las barberías y pide ‘dame un Peso Pluma’, ¿cómo surgió este corte de pelo?”. Y ahí es cuando nuestro amigo nos lanza la bomba: ¡fue un error!

“De hecho, fue un error. Me estaban cortando el pelo en Medellín, Colombia. Fui para grabar un video cuando mi carrera apenas empezaba. Y el barbero lo estaba haciendo muy mal, pero cuando me miré al espejo me di cuenta de que no estaba tan mal», confesó Peso Pluma.

¡Imagínense, un mal corte de pelo se convirtió en la tendencia del momento! Peso Pluma continuó la historia diciendo que, al principio, estaba asustado:

«Pensé que tendría que usar gorra por un buen tiempo», bromeó. Pero, sorpresa, sorpresa, ¡el look pegó fuerte! Desde entonces, su peinado se ha vuelto tan popular que ahora todos sus seguidores quieren ese look.

Jimmy Fallon, sin poder contener la risa, le preguntó: “¿Entonces, todo esto empezó por un barbero distraído?”. Y, entre risas, respondió: “Sí, pero ahora todos los niños lo quieren, así que lo mantengo. ¡Quién diría que un mal corte me haría tan famoso!”. ¡Así que ya saben, un error puede convertirse en la próxima gran moda!

Pero no solo se quedó en eso. Peso Pluma también compartió algunos consejos para mantener el mullet en su punto. “La clave es encontrar un buen barbero, alguien que no se equivoque, como el primero”, dijo riendo. Además, comentó que su peinado requiere cuidados especiales y un poco de actitud para llevarlo con estilo.

Al final de la entrevista, Fallon le preguntó si planeaba cambiar su peinado pronto. Peso Pluma, con su característico sentido del humor, contestó: “Solo si encuentro otro barbero que se equivoque igual de bien”. ¡Y así, entre risas y buena onda, terminó la entrevista!

¡Así es como un error se puede volver tu aliado! Y como dijera el Chavo: “fue sin querer queriendo”.

Aquí te dejamos con tan divertido momento: