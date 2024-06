Retan a taquero a que pruebe comida callejera en la India. ¡Termina en el hospital!

Todo empezó cuando el ‘Tiktoker’ HotSpanish, en su eterna búsqueda de vistas y likes, decidió invitar a un taquero mexicano a comer en la India, en esos puestos callejeros que se han vuelto viral en redes por su particular estilo de preparar la comida. El plan maestro era el siguiente: regalarle un coche de lujo (que el mismo taquero decidió como regalo), si aceptaba ir a la India y probar la comida callejera. ¡Claro que el taquero no se lo pensó dos veces y dijo «vámonos»!

Una vez en la India, el taquero comenzó a dudar de su decisión. No era para menos, viendo la higiene del lugar y la pinta de la comida:

«Pero ve cómo lo sirve, no manches. Está cab… esto… Se le cayó, lo recoge y lo vuelve a echar a la olla”, comentó con cara de pocos amigos antes de darle un mordisco al platillo exótico.

Y ahí fue cuando la cosa se puso fea. Tras probar el bocado, el pobre hombre empezó a sudar como en sauna. En el video se le ve con cara de asco, con ganas de vomitar y quejándose del ardor y dolor en la panza.

«Mírame, hasta se me puso chinita la piel y estoy sudando, quiero vomitar. No más por respeto a la gente y a los clientes que estaban ahí, pero también tengo una taquería y ¿tú crees que me va a gustar que alguien llegue y vomite al ver la comida que vendo?», y después de eso… ¡Al hospital de emergencia! Le hicieron un lavado de estómago porque, según HotSpanish, “le cayeron de peso tantos condimentos”.

Y fue así como un valiente taquero mexicano terminó hospitalizado en la India después de probar comida callejera en un puesto, digamos, un ‘poco’ insalubre.

Pero ojo, al final de regreso en México, el Tiktoker cumplió su promesa y le entregó el coche. Y el taquero, a pesar de la odisea, comentó que valió la pena la lavada de estómago y las ronchas.

El video de HotSpanish ya tiene más de 31.9 millones de vistas en unos pocos días y ha generado una buena dosis de polémica.

Por cierto que según medios, ese mismo puesto callejero en el que comió el mexicano, es el mismo en el que supuestamente Óscar Curi, un ‘influencer’ peruano, falleció tras consumir alimentos en mal estado a finales del mes pasado.

¿Te arriesgarías a ir a comer a esos puestos callejeros por un coche del año?