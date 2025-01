¡Por poco y se le sale el ojo! Futbolista se suena la nariz y no vas a creer lo que pasó

¡Prepárate porque esta historia te va a dejar con el ojo cuadrado! Y hablando de ojos, resulta que un partido entre el Heerenveen y el Ajax en la Eredivisie, el delantero moldavo Ion Nicolaescu vivió un momento digno de película de terror. Mientras se sonaba la nariz en pleno juego, su ojo derecho se desplazó parcialmente fuera de su órbita.

¡Así como lo lees! Su ojo terminó mirando más hacia el párpado que hacia el balón. ¡Ay nanita!

¿Pero qué fue lo que pasó?

Resulta que Ion ya traía el ojo inflamado y con hematomas debido a un golpe previo en el partido. El esfuerzo de sonarse la nariz hizo que el aire acumulado provocara este impactante desplazamiento. Y claro, todo quedó registrado en cámaras, dejando a los espectadores con la boca abierta y preocupados por la salud del futbolista de 26 años.

Moldovan soccer player Ion Nicolaescu’s eye «pops out» while blowing his nose.

New fear unlocked.

Nicolaescu’s eye was reportedly already swollen and bruised following a collision.

When he blew his nose, his eye immediately swelled up. It’s unclear if Nicolaescu’s eye… pic.twitter.com/PVhJjCovbD

