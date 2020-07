Todo, todo el mundo sabemos de las recomendaciones con el tema de la pandemia de coronavirus, de los cuidados y más con las personas de la tercera edad, pero hay gente que a estas alturas, de plano, no entiende o no le importa.



A una joven se le ocurrió irse de fiesta con los amigos, en Texas, Estados Unidos (EU), y posteriormente decidió visitar a sus abuelos. Así, sin saber que estaba contagiada, convivió con ellos y les transmitió el virus a la pareja de la tercera edad.



Según medios de EU, luego de la visita de la nieta, tanto los abuelos como ella fueron hospitalizados y requirieron de un ventilador. La joven pasó 10 días inconsciente, pero pudo recuperarse; al despertar, se enteró de que si bien, ella y la abuela estaban fuera de peligro, no sería la misma historia para su abuelo de 80 años, quien lamentablemente no pudo sobrevivir.

¡Caray!, ¿pero que tienen la cabeza las personas que no se cuidan y siguen yendo a fiestas? Lo peor de todo es que no cuidan, no piensan en las personas vulnerables. ¡Jóvenes, pónganse las pilas!