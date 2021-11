Verónica Meléndez, mejor conocida como Mujer Luna Bella, creadora de contenidos para redes sociales, reveló en un video que sufrió una violación sexual a manos de su padre, de los 7 a los 14 años.

«No sé cómo va a terminar mi año, sinceramente no sé si voy a terminar en la cárcel o si voy a terminar muerta, pero lo voy a hacer, voy a hablar y no me voy a quedar callada porque este ser ruin y malvado me ha amenazado, pero no, a pesar de eso voy a hablar», dice ene l video subido el 17 de noviembre, titulado Mi papá abusó de mi y me quitó mi casa.

«Recuerdo una noche… estaba yo feliz, viendo la luna y llegó este señor y me quitó un poco de mi cobija y me empezó a acariciar, yo sólo tenía 7 años (…) Después de eso, todo fue más fácil para él porque me tocaba cada vez que quería y me estuvo tocando desde mis 7 años hasta los 14, siempre amenazándome», relata en su video.

De acuerdo con su relato, ahora la ha amenazado de muerte porque ella lo corrió de su casa. «Quiero decir mi verdad (…) mi vida corre peligro y quiero salvar la vida de dos niñas que están en esta historia», agrega. Este es el video con el relato.