Medios de Culiacán Sinaloa, reportan la detención de una mujer, luego de que agarrara a moquetazos al marido a las afueras del domicilio de ambos.

Graciela Guadalupe García, una mujer de 25 años, fue detenida por agentes de la policía en plena flagrancia de delito; pues cuando los uniformados se presentaron, ella estaba dándole con todo al marido, mejor dicho, dándole con un bat.

Las autoridades le preguntaron a la mujer el motivo por el que lo estaba golpeando, a lo que ella contestó que el esposo le había ocultado que ya había recibido el aguinaldo de su trabajo y que se negaba a darla la mitad del mismo, tal como anteriormente lo habían acordado, pero él le decía a ella que todavía no recibía nada.

«A principios de año, mi esposo me dijo que si le hechaba lonche todo el año, cuando le dieran el aguinaldo me iba a dar la mitad, luego, mi vecina me dijo que su marido, que trabaja en la misma empresa que mi viejo, que ya les habían dado el aguinaldo desde hace una semana, pero yo le preguntaba a mi marido y me decía que no le habían dado nado, es mas que a la mejor ni daban porque la empresa estaba en numeros rojos»

Esa mañana del conflicto, la mujer se puso a urgar en las bolsas de su marido y encontró el recibo donde constaba que ya había recibido el aguinaldo y junto al recibo, un ticket del banco donde comprobaba que ya había retirado el dinero, cosa que la puso más que furiosa.

«El coraje fue más fuerte, no me pude controlar, cuando apenas llegó y quería hablar, le solté el primer chingadazo en el hocico, luego pues, lo agarré a batazos, si, si alcanzó a correr, pero no mucho, porque lo alcancé aquí mismo enfrente de la casa»……dijo la mujer que terminó arrestada y acusada de dos cargos de agresión y violencia familiar.