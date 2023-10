‘La tía veneno’ ¡Exprime trapo sucio para rellenar botellas de jugo!

Por las mañanas a muchos de nosotros se nos antoja un rico y delicioso jugo, fresco, natural y con todas las propiedades… ¿de un trapo sucio?

En redes sociales se compartió un video en el que se ve a una vendedora de jugos usando su trapo, pero de una forma inusual. ¿Cómo estaría lo que vieron los internautas que la llamaron ‘la tía veneno’?, pues fue sorprendida haciendo un ‘jugo de trapo’. ¿Cómo dijo?

Sí, ‘jugo de trapo’. La vendedora de jugos, fue sorprendida exprimiendo un trapo sucio (en la máquina exprimidora), para luego usar ese mismo líquido para rellenar una botella, supuestamente de jugo, para luego venderla.

Antes de que te asustes, no sucedió en México, sino en Lima, Perú y el video causó tanto preocupación como indignación en las redes sociales.

Por cierto, según medios locales, las autoridades recibieron la alerta de la gente, por lo que acudieron al lugar y le clausuraron el puesto por no respetar las leyes de salud, además de poner en riesgo a los consumidores.

“Ten mucho cuidado con lo que consumes en la calle, esto pasó en la misma esquina de la avenida La Molina con la Carretera Central. Todavía lo pones a la venta, no te pases, pues vecina Teña, no me hagas esto y yo, que siempre confiaba en ti, me tomaba mi juguito por la mañana”, fue el mensaje de la publicación.