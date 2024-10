Joven relata como un reloj inteligente le salvó la vida a su abuela

No cabe duda de que la tecnología se ha convertido en una aliada invaluable, y a veces, ¡puede hasta salvar vidas! Esto es precisamente lo que le ocurrió a Nikias Molina (@NikiasMolina), un joven estadounidense que compartió una experiencia conmovedora a través de su cuenta en X (ex Twitter).

«Hoy mi Apple Watch Serie 10 detectó fibrilación auricular en mi abuela mediante la función de ECG… Ahora está en el hospital y recibe la atención que necesita. Todavía no lo puedo creer,» escribió Nikias en su poste en la red de ‘X’ (antes Twitter)

My Apple Watch Series 10 detected my grandmother’s atrial fibrillation today using the ECG feature.

She’s now at the hospital and receiving the care she needs.

I still can’t believe it. pic.twitter.com/KK2kqhL0Kb

— Nikias Molina (@NikiasMolina) October 8, 2024