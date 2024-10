¡Insólito! Este aeropuerto pone un cronómetro a los abrazos de despedida

Si eres de esos que se toman su buen tiempo para despedirse, pues más vale que no tengas planes de despedirte en Nueva Zelanda, porque allá te han puesto ¡límite de abrazos! Sí, escuchaste bien.

Resulta que en el aeropuerto de Dunedin, en la isla sur del país, decidieron imponer un límite máximo de ¡3 minutos para los abrazos de despedida! Así como lo oyen, tres minutos, y ni un segundo más para decir adiós.

¿Y por qué tanto apuro? Bueno, los directivos del aeropuerto dicen que es para que la cosa fluya más rápido y no se hagan tumultos en la zona de salida de pasajeros. Tanto es así que hasta han puesto carteles que advierten: “Tiempo máximo de abrazos: 3 minutos”. Lo dice Daniel De Bono, ejecutivo de la terminal, quien agregó que es una forma no tan convencional de recordarle a la gente que las despedidas deberían ser, digamos, cortitas y al pie.

Pero espérense, que no es tan frío como parece. Daniel también mencionó que, según la ciencia, un abrazo de apenas 20 segundos ya es suficiente para liberar la famosa oxitocina y la serotonina, esas hormonas de la felicidad que nos hacen sentir bien. O sea, que tres minutos son, según ellos, tiempo de sobra para que nos dé nuestra dosis de felicidad sin amarrarnos al otro como un koala.

Y ahí no acaba la cosa. Porque si te quieres poner meloso y abrazar más tiempo, ¡el estacionamiento es tu mejor opción! Los primeros 15 minutos de abrazos en el parking son gratuitos. Ahí sí puedes ponerte sentimental sin preocuparte por el reloj.

Esta regla tan peculiar no pasó desapercibida y generó todo un debate en redes sociales. Al principio, en septiembre, la gente lo tomó con calma, pero luego el tema explotó y los comentarios no se hicieron esperar. Sarah Soper, del departamento de marketing del aeropuerto, confesó estar sorprendida con el impacto mundial que esto causó. Y en redes, la cosa no paró ahí, porque muchos ahora se preguntan: ¿Hasta dónde llegarán con estas reglas? ¿Creen que esto es un intento más de controlar hasta nuestros abrazos?

