Florinda Meza habla de lo que dijo el supuesto ‘nuevo hijo’ de Chespirito

Como informamos, un joven aseguró ser el ‘hijo perdido’ de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’ y este fue el mensaje:

«Hola, soy el hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños… Soy el menor de todos sus hijos, de no sé cuántos ha de haber tenido, pero el señor era multimillonario y nos podía mantener a todos hasta que falleció y ‘Doña Florinda’ (Florinda Meza), decidió que yo ya no debía de recibir absolutamente nada de mi papá».

Hoy, Doña Florinda (Meza), a quien por cierto el joven mencionó en su video, rompe el silencio y manda un mensaje en sus redes sociales:

«Una aclaración para los millones que le han hecho juego a un sujeto que dice ser hijo de Roberto», y ojo, dice que el mensaje no es para el joven, sino para la gente, los admiradores de Chespirito y sobre todo por que él no está aquí para defenderse.

«En esta ocasión, hago este comunicado porque está de por medio la honra de mi Rober y él ya no está aquí para defenderse«.

Estos son los puntos que aclara la viuda del creador de El Chavo:

Roberto se hizo una vasectomía antes de que él y yo estuviéramos juntos. Es un hecho público y muy conocido, motivo por el que él y yo no tuvimos hijos. La aclaración no es para el sujeto que propagó esta injuria, porque él sabe que es mentira y lo reconoció después en otro video, aunque cuando vio el éxito de su «ocurrencia», decidió dejar que millones de personas lo crean. La aclaración es para el público. Siempre han existido personas que utilizan mi nombre para hacerse publicidad, diciendo cosas terribles sobre mí.

«No puedo ir por el mundo desmintiendo a todos los que deciden beneficiarse haciendo videos con historias falsas, dando entrevistas en las que hablan de romances imaginarios o destilando veneno porque no pudieron obtener en su momento lo que yo sí tuve«.