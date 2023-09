¡El Chavo era mi papá! Asegura ser el ‘hijo perdido’ de Chespirito VIDEO

En la red de TikTok, un joven subió un video en el que asegura ser el ‘hijo perdido’ de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’.

Como muchos han de saber, Gómez Bolaños, quien falleció el 28 de noviembre de 2014, tuvo seis hijos: Roberto Gómez Fernández, Paulina, Marcela, Teresa, Graciela y Cecilia Gómez Fernández, producto de su primer matrimonio, y según quienes lo conocieron, a pesar de ser un hombre muy ocupado, siempre buscaba la forma de estar presente para sus hijos y convivir con ellos.

Según declaraciones de Florinda Meza, la segunda esposa de ‘Chespirito’, no tuvo hijos con él porque el actor se hizo la vasectomía varios años antes de conocerla mientras estaba casado con su primera esposa, Graciela Fernández.

Pero ahora, así de la nada, aparece un supuesto hijo del creador de ‘El Chavo’ y este fue el mensaje: «Hola, soy el hijo no reconocido de Roberto Gómez Bolaños… Soy el menor de todos sus hijos, de no sé cuántos ha de haber tenido, pero el señor era multimillonario y nos podía mantener a todos hasta que falleció y ‘Doña Florinda’ (Florinda Meza), decidió que yo ya no debía de recibir absolutamente nada de mi papá».

Según el joven quien dice llamarse José María Gómez, en 1999 Gómez Bolaños tuvo un amorío con su mamá, quien por cierto era su masajista, y el actor, aparte de darle su apellido, lo apoyó económicamente hasta el día de su fallecimiento.

Dice también que ‘no tiene ningún interés en hacerse famoso’ y lo único que busca es que Florinda Meza lo conozca como hijo del actor, antes de que ella (Florinda) fallezca.

Este es el video del joven José María en donde dice: ¡El Chavo era mi papá!