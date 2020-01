Una profesora fue captada en el momento en el que rompía en llanto, mientras estaba frente a una ventanilla de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán, y fue precisamente otra maestra, Rita Chuc Perez, quien subió el video a redes sociales.

La crisis de la mujer, vino cuando al llegar a cuestionar el pago de su sueldo, le dijeron que todavía no había sido programado, y que seguirían retrasándole sus pagos, porque ojo, no es solamente un mes, se informó que a la maestra (quien labora bajo el esquema de contrato), no le han pagado desde que inició el ciclo escolar 2019 -2020.

Ya en visitas anteriores, le habían dicho que esperara al 14 de enero para que le llegaran los cheques correspondientes de lo atrasado, pero llegado el día se dio cuenta de que no había nada ¡y en plena cuesta de Enero!, para la pobre mujer la noticia fue tan dura que entró en crisis nerviosa y tuvo que ser auxiliada por un compañero para intentar tranquilizarla.

«¡¡Ya estoy harta, siempre es lo mismo, ya no quiero ser maestra!!», se escucha gritar a la mujer entre llantos y desesperación, luego de que le dieran la mala noticia.

Según el portal info7, la profesora, quien tiene más de 20 años como docente, aceptó en agosto del año pasado, un contrato temporal para laborar y así poder tener su base, pero ha tenido problemas constantes con los pagos; también se informó que luego de que el video se hiciera viral, la SEP de estado, se acercó a la profesora para hacerle una propuesta, la cual consistiría en darle un cheque de aproximadamente 30 mil pesos, con lo que quedarían cubiertos los meses de octubre y noviembre y su aguinaldo.

Este es el video