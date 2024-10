Ángela Aguilar presenta “La llorona”, su nueva muñeca por el Día de Muertos

Resulta que la esposa de Christian Nodal, sí, la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, se ha lanzado con todo este Día de muertos y… ¡agárrate! Ha sacado su propia muñeca de ‘La Llorona’. ¡Sí, así como lo oyes!

¿Y qué pasó después? Pues las redes se incendiaron con reacciones de todo tipo. ¿Quieres saber todos los detalles de este inesperado lanzamiento? ¡Pues te cuento todo lo que debes saber!

¡Como dijera Shakira «las mujeres facturan»!, Ángela Aguilar ha decidido facturar.

Aprovechando su popularidad y, claro, todas las polémicas que la rodean, este 23 de octubre nos sorprendió con el lanzamiento de una muñeca muy, pero muy mexicana. Inspirada en nada más y nada menos que ‘La Llorona’, la muñeca llegó justo para celebrar el Día de muertos.

Y, bueno, ¡las redes sociales están que arden!, pues mientras unos aplauden y dicen que les encantó, como siempre hay haters que dicen que la muñeca no se parece en nada a la cantante de regional mexicano.

Al más puro estilo de una Barbie mexicana, la muñeca de Ángela Aguilar luce un vestido negro espectacular. ¿Los detalles? ¡Para morirse! Lleva un corsé bordado y mangas de encaje, con una falda amplia que se abre mostrando una tela estampada con flores de cempasúchil.

Pero no es todo, como buena reina de la noche, la muñeca trae unos accesorios que hacen que voltees a verla dos veces: una medalla dorada colgada al cuello, aretes grandes, y un tocado de flores amarillas y naranjas, rematado con una corona negra que tiene figuras de calaveras y flores. Ah, y no podía faltar el toque dramático: ¡un velo negro que completa el look!

Así que ya sabes, Ángela Aguilar nos vuelve a sorprender y, al parecer, sabe bien cómo usar el marketing a su favor. ¡La Llorona nunca había estado tan de moda!

«¡Angelitxs! Me emociona mucho poder presentarles la nueva edición de mi muñeca “La Llorona” para celebrar y honrar junto a ustedes la tradición del Día de Muertos». 🕯️✨🧡 fue el mensaje de la cantante en su cuenta de Twitter (o X, como quieras llamarle) para anunciar la salida de su nueva muñeca.

¡Angelitxs! Me emociona mucho poder presentarles la nueva edición de mi muñeca “La Llorona” para celebrar y honrar junto a ustedes la tradición del Día de Muertos. 🕯️✨🧡 Preventa Ya Disponible: https://t.co/If12rMCdX5 pic.twitter.com/pDHdGapOyZ — Ángela Aguilar 🇲🇽 (@AngelaAguilar__) October 24, 2024

Por si te interesa comprar una, este es el sitio oficial, el que por cierto dice:

“La Llorona”.

Inspirada en la magia y tradición del Día de Muertos, esta muñeca única de Ángela Aguilar celebra la vida, el color y la cultura mexicana.

Ángela Aguilar, orgullosa de sus raíces, ha creado esta muñeca como una forma de compartir su amor por la cultura y tradición mexicana. Con detalles únicos y un diseño que captura la esencia del Día de Muertos, esta muñeca es un símbolo de celebración y memoria.