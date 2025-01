¡Adiós pasteles! Ahora los revendedores pelean por cartas de Pokémon

¡¿Olvídate de los pasteles de Matilda o las Roscas de Reyes?! Porque ahora hay un nuevo producto que está causando una locura en Costco, y la cosa se está poniendo más intensa que una final de fútbol.

Se trata de las tarjetas de la expansión «Pokémon Escarlata y Púrpura – Evoluciones Prismáticas» de Pokémon TCG. ¿Y qué tienen de especial? Pues estas cartas vienen con ilustraciones espectaculares de Eevee y sus ocho evoluciones, en forma de Pokémon ex Teracristal Astral. ¡Una joya para los fans!

Según la empresa creadora, esta expansión está disponible en productos como la Caja de Entrenador Élite y otras colecciones que incluyen accesorios para rendirle homenaje a estos adorados Pokémon.

Ahora, agárrense, porque en Costco de Estados Unidos la cosa está que arde, resulta que circulan videos en redes sociales muestran a revendedores corriendo como si estuvieran en un maratón olímpico para llevarse las cajas completas.

En uno de esos clips, un hombre se lleva 10 cajas de un jalón; y en otro, ¡dos compradores se lían a golpes por estas tarjetas!

people are fighting in Costco over pokemon cards

I picked a bad time to join this hobby… pic.twitter.com/xPK1mhb0Ag

— DSG Toast (@DisguisedToast) January 16, 2025