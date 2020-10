Tras casi siete meses en los que el futbol mexicano se mantuvo sin presencia de aficionados en los estadios, la Liga MX y la Liga MX FEMENIL informó que a partir de la próxima fecha 13 se podrá contar con un aforo del 50% en los partidos del Guard1anes 2020.

Los equipos, de acuerdo con la liga referida, deberán contar con diversas medidas de seguridad, indicadas por las autoridades de salud, que indicaron que la asistencia a los estadios dependerá del semáforo epidemiológico en los estados de los equipos.

Además de la sanitización constante de las instalaciones, se requerirá la aplicación de gel antibacterial, toma de temperatura a los asistentes al ingresar al inmueble y el uso de cubrebocas. Sumado a esto, se señala que no habrá acceso a niños menores de 12 años, no se permitirá fumar en las gradas ni dentro de las instalaciones de los estadios, y no habrá venta de boletos para barras ni grupos de animación.

Tampoco se permitirán banderas, trapos, instrumentos musicales, trompetas, cartulinas y pirotecnia.

Así, la venta de boletos se limitará a cuatro entradas por familia, los estadios deberán proporcionar cubrebocas para los aficionados que no lo porten y los puntos de venta de bebidas y alimentos deberán hacer el cobro con tarjeta de débito o crédito. Finalmente, cada club deberá hacerse cargo de limitar de manera visible las butacas.







Con información de El Big Data