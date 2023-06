Atleta cubana regresa medalla a la mexicana Alejandra Cervantes

México logró ganar los tres lugares del podio en los Juegos Centroamericanos San Salvador 2023 en la prueba de pistola de aire individual femenil. Andrea Ibarra obtuvo la medalla de oro, Alejandra Zavala la plata y Alejandra Cervantes el bronce; sin embargo, por reglamento, ningún país puede llevarse las tres preseas, por lo que se la quitaron a Cervantes para dársela a la cubana Laina Pérez.

A pesar de que le hicieron la entrega protocolaria del bronce, Pérez, de manera inmediata, se quitó la medalla del cuello para entregársela a la mexicana, pues consideró que no la merecía, pues quien realmente la había ganado era Cervantes.

«Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se lo gane en competencia, no se lo pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo y no sé por qué… La medalla no es mía, es de ella», sentenció la cubana.

Posteriormente, fue la misma atleta quien colocó en el cuello de la mexicana la presea de bronce. ¡Aplausos de pie!