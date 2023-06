Las primeras imágenes de los restos del sumergible Titán

Hace unos días te dimos la noticia de que el hallazgo de escombros en el área de búsqueda, confirmó que provenían del cuerpo externo de la nave ‘Titán’; dichos restos (un marco de aterrizaje y una cubierta trasera), fueron ubicados en el fondo del océano, a 500 metros de la proa de Titanic.

Hoy se revelaron las primeras imágenes de lo que se encontró tras la búsqueda de los restos del sumergible. El rescate se realizó con el vehículo ‘Odysseus’, el cual fue operado de forma remota.

«Después de diez días de trabajo, el equipo ha completado ‘con éxito’ las operaciones en alta mar y ahora se lleva a cabo el «proceso de desmovilización» del Horizon Arctic», dijo en un comunicado la empresa dueña del Odysseus, Pelagic Research Services.

En el video se puede ver como descargan parte de ‘ Titán’, el sumergible que estaba fabricado con titanio y fibra de carbono.





More debris taken off the by Horizon Arctic crane. Looks like a side panel. Something is covering over the logo. @VOCMNEWS pic.twitter.com/c72m8jTeMa

— Allison King (@AllisonKingVOCM) June 28, 2023