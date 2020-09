Este lunes, el abogado Óscar Valdés sostuvo, durante su participación semanal en ¡Qué tal Fernanda!, que «los zapatistas van a sacar un libro asegurando que Luis Donaldo Colosio estuvo con ellos, 15 días antes de que lo mataran. Hay fotos que lo prueba y se publicarán».



Además, abordó las reciente polémicas del Instituto Nacional Electoral (INE) en torno al registro de nuevos partido políticos.



«El PES, el nuevo partido evangelista, será la otra opción de AMLO, ahora que Morena está en una radicalización (…) Los partidos ya reformaron sus estatutos para las nuevas alianzas. AMLO buscará al PES, ahora que sabe que no le bastará con Morena para las elecciones de 2021», agregó.



¿Qué pasa con el fuero? «Los ex presidentes, gobernadores, senadores y todos los ex funcionarios ya no tienen fuero. Cuando salen del gobierno, ya no lo tienen. La consulta de AMLO para juzgar a los ex presidentes es una farsa con fines electorales», afirmó.

