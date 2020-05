La cantante mexicana Yuri vuelve a hacer presencia en el género urbano esta vez con el sencillo Todo el año, que grabó en colaboración con el puertorriqueño Nio García.

La veracruzana habló del proceso de selección del tema y de por qué, en plena contingencia sanitaria impuesta como medida para evitar más contagios por COVID-19, decidió lanzar este sencillo y el video del mismo que fue grabado en Cuba bajo su producción.

«Este sencillo lo íbamos a lanzar antes del confinamiento y vimos que otros artistas iban a lanzar sus sencillos y dijimos ‘vamos a esperar que pasen los lanzamientos de X o Y’, y así esperamos y que nos agarra el confinamiento y así un mes y así dos meses y por eso dijimos ‘si todo mundo está sacando sencillo pues nosotros ¿por qué no? ¡Hagámoslo!».

La cantante espera la aceptación del público para su nueva propuesta musical “espero que le guste a la gente que al final es quien tiene la última palabra”, y al mismo tiempo dejó en claro que lo suyo es la balada.

«A mí me gusta mucho salir de mi zona de confort, me gusta divertirme, yo no tengo previsto hacerme reggaetonera, no me imagino La maldita primavera en reggaetón, lo mío es lo romántico, pero me gusta experimentar, aprender y que mejor que meterse con gente joven que le va a dar más frescura a mi carrera, ya lo hice con Reik y con Jesse & Joy».

Información de Notimex