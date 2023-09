Recapturado el asesino convicto que desató una persecución en Pensilvania

En una intensa operación, Danelo Cavalcante, un asesino convicto que escapó de una prisión en Pensilvania, finalmente fue recapturado en la mañana de este miércoles (13 de septiembre). Su escape desencadenó una amplia persecución que duró dos semanas y mantuvo en vilo a los residentes de los suburbios al oeste de Filadelfia, según informó la policía estatal.

Cavalcante, de 34 años y nacionalidad brasileña, logró escapar de la prisión del condado de Chester, ubicada a aproximadamente 30 millas (50 kilómetros) al oeste de Filadelfia, el 31 de agosto. Su fuga se llevó a cabo al trepar entre dos paredes que formaban un estrecho pasillo en el patio de la cárcel y llegar al techo. El momento de su recaptura fue capturado en un video en vivo transmitido por CNN y Fox News, donde se puede ver a Cavalcante rodeado por docenas de agentes del orden antes de ser introducido en un vehículo blindado.

La fuga de Cavalcante causó una gran preocupación en la región. Las escuelas locales cancelaron clases durante un día después de que se le viera en un video de una cámara de seguridad en un parque público. La policía intensificó sus esfuerzos de búsqueda y exhortó a los residentes a mantener sus puertas cerradas, aunque logró evadir un perímetro inicial.

Más de una semana después de su fuga, Cavalcante robó una camioneta y condujo aproximadamente 40 kilómetros (25 millas) antes de abandonar el vehículo. En ese punto, ya se había afeitado la barba. También se apoderó de un rifle en un garaje mientras el propietario de la vivienda le disparaba varias veces. Durante su fuga, Cavalcante intentó contactar a varias personas en busca de ayuda, incluyendo a su hermana, quien finalmente no lo ayudó y fue detenida por una infracción de migración.

Cavalcante fue declarado culpable del brutal asesinato de su exnovia en abril de 2021 en su casa en Schuylkill Township, frente a sus hijos pequeños. Tras el homicidio, huyó del lugar, y horas después, fue arrestado en Virginia. Posteriormente, fue condenado a cadena perpetua a principios de agosto.

Además de su crimen en Estados Unidos, también se sospecha que Cavalcante está involucrado en un asesinato ocurrido en Brasil en 2017, según información proporcionada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Su fuga de la cárcel del condado llevó a las autoridades a ofrecer una recompensa de 25 mil dólares por cualquier información que condujera a su captura. Su recaptura marca el fin de una persecución que mantuvo en vilo a la comunidad local.

