Poncho de Nigris confiesa uso de drogas dentro de ‘La Casa De Los Famosos’

Sin duda LCDLF ya es uno de los realities más famosos en la historia de la TV en México y, de acuerdo con datos dados a conocer por Televisa Univision, 21 millones de personas a nivel nacional disfrutaron de la final por televisión abierta.

Según El Universal, es el reality show con más votos en la historia reciente de la televisión mundial, pues obtuvo la increíble cantidad de ¡133 millones en total!, superando la votación de Ricardo Anaya, candidato presidencial, tuvo en 2018, y la que Andrés Manuel logró en 2012.

Hoy, esta polémica casa sigue dando de qué hablar y es uno de los ex integrantes, Poncho de Nigris, que confiesa que consumieron drogas dentro de la casa, es decir, durante el show y esto fue lo que dijo en el blog de Roberto Martínez:

“A ver si no me meto en pedos… Me llevé unas gomitas de CBD y tenían un poquito de THC, entonces yo dije: ‘si hay mucho pedo pa’ relajarme me voy a chingar una gomita… Le mando un saludo al Apio y a Sergio Mayer que eran los que nos comíamos las gomitas», fue la confesión de Poncho.

Poncho dijo también que las gomitas las metió porque las metió: «La neta es que metieron algunos, no creo que haya bronca porque es legal, por eso Wendy me decía: ‘traes ojos de viernes’. Es que estaba bien difícil porque decías ‘este día ya no tengo nada que hacer’ y me chingaba una gomita y empezabas a hablar a lo pendejo, y no puedes pedir una disculpa porque llama más la atención«. Dice que lo hacían para ‘relajarse’, sobre todo cuando iban al confesionario.

Este es un fragmento de la entrevista en donde toca el tema: