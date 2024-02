Radio UNAM, con vocación de equidad de género, escucha a todos

Es una política que parte de la Universidad Nacional y permea en la estación, asegura Carmen Limón Celorio

La equidad de género también se escucha; Radio UNAM la ha forjado con frecuencia y amplitud desde los albores de los años 70 del siglo pasado, y en la actualidad ha evolucionado en esa línea de manera afortunada porque ha sido una política que parte de la Universidad Nacional y permea en la estación.

Lo anterior, de acuerdo con la subdirectora de Evaluación, Planeación y Programación de la radiodifusora universitaria, Carmen Limón Celorio, quien agrega:

“Tenemos cada vez más conductoras jóvenes especializadas, así como ingenieras también, en un área que estuvo ocupada por hombres básicamente. Las chicas realizan su servicio social, egresan y se quedan con nosotros un tiempo, ese ángulo de género llega hasta los contenidos”.

A propósito del Día Mundial de la Radio, Limón Celorio afirma que con sus matices Radio UNAM, fundada en 1937, es la voz de las féminas porque esos esfuerzos de buscar la equidad de género “parten también de una demanda constante y fuerte: las mujeres hablan enérgicas en la Universidad, eso viene a derramarse también en sus medios de comunicación”.

Esta generación son un ariete para la radio, para la institución en general y para nosotros; no descarto a los varones porque también tenemos una nueva generación más sensibilizados hacia la equidad. En suma, trabajamos en escuchar las voces de ellas, de la juventud, de la diversidad, lo hemos ido logrando porque eso nos enriquece, asevera.

Parteaguas

“Foro de la Mujer”, serie transmitida por Radio UNAM de 1972 a 1986, fue el primer programa de la radio mexicana de contenido feminista y se constituyó en “un parteaguas para esta emisora”. Su creadora fue Alaide Foppa, escritora guatemalteca, entonces académica de las facultades de Filosofía y Letras, y también de Ciencias Políticas y Sociales.

Cuando se proyectó su postulación a Memoria del Mundo de México por la UNESCO, concedida en 2019, nos encontramos con algunos planteamientos que tenían 50 años de haber sido grabados y eran de una actualidad impresionante. Además, lo que hicieron Foppa y Elena Urrutia (conductora en la segunda etapa) fue mostrar esa participación de las mujeres en la deconstrucción y construcción del mundo como no lo hacía nadie; nos presentaron la incursión en los ámbitos más difíciles, en el político, por ejemplo, recuerda Limón Celorio.

Lo anterior -prosigue- abrió la puerta a la presencia de las mujeres en la radio de una manera distinta, y demostró cómo actuaban en el orbe. A partir de ahí ha sido una vocación de Radio UNAM, también tenemos una colección importante de programas de ciencia en donde tienen presencia, algo que tampoco se veía al inicio de estas transmisiones de los años 60 y 70 del siglo pasado.

Una de las primeras

Con la mirada al frente para observar a través del cristal sin desatender las decenas de botones de la consola de audio, Socorro Montes Morales es pionera en la operación técnica del sonido en Radio UNAM. Con 34 años de labor en cabina reconoce a sus compañeros técnicos, en su mayoría varones, por su voz, pero también a los invitados a quienes les ajusta los niveles para que se escuchen al aire de manera óptima y clara.

Nunca pensé que sería operadora de audio. Llegué aquí por azares del destino, mi padre daba mantenimiento a la estación. Ingresé como auxiliar de intendencia, después se dio la oportunidad de capacitarme en la operación, para esto me llevaban a controles remotos; aprendí a armar, instalar, es decir, realizar todo el trabajo de manipular el equipo, relata.

Serena frente a la luz roja “al aire”, Socorro Montes es operadora de la cabina de AM. “Con el paso del tiempo vas aprendiendo a hacer el trabajo. Antes era todo manual, trabajé con cintas de carrete abierto, y desde hace algunos años con lo digital, las computadoras cambiaron la operación totalmente”.

Para mí, ser una de las primeras ha sido provechoso, me he instruido demasiado, además no es fácil trabajar, en su mayoría, con varones; es un área a veces difícil, pero es algo satisfactorio porque hasta con ellos aprendes, incluso a saber cómo tratarlos.

Radio UNAM se transmite en la frecuencia 96.1 de FM y en 860 de AM; por internet.

Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como día internacional, el 13 de febrero se constituyó en el Día Mundial de la Radio. Como tecnología, ciencia, medio de comunicación y sistema de programación de elementos de audio, tiene sus raíces en el siglo XIX.